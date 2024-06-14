4 بلدان تمنحك فرصة أقل للحصول على تأشيرة شنغن

في عام 2023، أصدرت الدول الأعضاء في منطقة شنغن عددًا أقل من تأشيرات الدخول المتعددة مقارنة بعام 2022.

وتشير البيانات إلى أنه بينما في عام 2022. بلغ متوسط ​​إصدار تأشيرة الدخول المتعددة في دول شنغن 58.1 في المائة من جميع التأشيرات الممنوحة. في العام الماضي. وهي نسبة أقل 54.2 من التأشيرات الصادرة كانت لأكثر من مجرد الدخول المسموح به.

في عام 2023، كانت البلدان التي حصل المسافرون معها. على أقل فرصة للحصول على تأشيرة دخول متعددة هي:

فنلندا - 21.3 في المائة

النرويج – 22.6 في المائة

السويد – 25.7 في المائة

إسبانيا – 27.2 في المائة

كما أن معدل الرفض في ألمانيا أقل من المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي

بصرف النظر عن كونها الدولة الأولى التي لديها أعلى حصة من تأشيرات الدخول المتعددة الصادرة، فإن ألمانيا دولة ذات معدل رفض منخفض نسبيًا.

وفي عام 2023، رفضت سلطات التأشيرات لديها 14.3% فقط من طلبات التأشيرة الواردة،.وهو أقل من متوسط ​​منطقة شنغن البالغ 16%.

وكان معدل التأشيرات المرفوضة أقل مما كان عليه في عام 2022. عندما رفضت ألمانيا 16.2 في المائة من الطلبات.

وفي العام نفسه، بلغ معدل الرفض الإجمالي لشنغن 17.9 في المائة.