4 تغييرات في تشكيلة “الخضر” ومحرز احتياطيا

أجرى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، 4 تغييرات كاملة، على مستوى التشكيلة الأساسية، تحسبا لمواجهة اليوم أمام الطوغو، مقارنة بالتشكيلة التي شاركت أمام ذات المنافس الخميس الماضي.

وجدد بيتكوفيتش، الثقة في الحارس أليكسيس قندوز، إلى جانب رباعي الدفاع. ماندي وآيت نوري وتوقاي وبن سبعيني.

بينما أشرك الناخب الوطني، هشام بوداوي، أساسيا في وسط ميدان “الخضر” عوض آدم زرقان. في المواجهة المقرر انطلاقها بعد حوالي ساعة من الآن، بالعاصمة الطوغولية “لومي”، لحساب الجولة الـ 4 من تصفيات “كان” 2025.

في حين أبعد بيتكوفيتش، ثلاثي الهجوم، المكوّن من القائد رياض محرز إلى جانب بغداد بونجاح وسعيد بن رحمة، مع تعويضه بالثلاثي، محمد أمين عمورة وياسين بن زية وأمين غويري.

حراسة المرمى: قندوز

خط الدفاع: ماندي توقاي بن سبعيني آيت نوري

الوسط: زروقي بوداوي، عوار

الهجوم: عمورة، بن زية، غويري،