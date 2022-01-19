4 تهم ثقيلة تلاحق “ريفكا”.. “ستانلي” وإيناس عبدلي ونوميديا لازول

علمت “النهار أونلاين” أن من باتوا يوصفون بالمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين في قضية النصب والاحتيال على الطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، يواجهون 4 تهم ثقيلة.

ويمثل منذ صبيحة اليوم، كل من فاروق بوجملين المعروف باسم “ريفكا”، والممثلتين إيناس عبدلي ونوميديا لازول، إلى جانب أبركان محمد المدعو “ستانلي” أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.

كما مثل أيضا في نفس القضية ثلاثة من المتهمين الرئيسيين في القضية التي باتت قضية رأي عام، ويتعلق بالامر بصاحب الشركة الوهمية وسكتيرته إلى جانب متهم آخر.

وجرى في البداية الاستماع إلى أقول عدد كبير من الضحايا من الطلبة الذين دفعوا أموالا كبيرة لشركات وهمية أسسها نفس الشخص، مقابل تمكينهم من السفر إلى الخارج والدراسة، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال.

هذه عدد التهم الموجهة للمؤثرين الأربعة

وبالنسبة لـ”المؤثرين” الأربعة الذين اعتبر عدد كبير من ضحايا الشركة الوهمية أنهم ساهموا في الإيقاع بهم، من خلال الومضات الإشهارية والفيديوهات الترويجية التي كانوا ينشرونها، فقد جرت متابعتهم بعدة تهم ثقيلة، بلغ عددها أربع.

وفي التفاصيل، قالت مصادر مطلعة لـ”النهار أونلاين” إن “ستانلي” و”ريفكا” وإيناس عبدلي ونوميديا لازول، قد وُجهت لهم نفس التهم الأربعة، منها المشاركة في النصب على الجمهور، والمشاركة في تبييض أموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة.

كما وجهت لـ”المؤثرين” الأربعة تهمتين أخريين وهما المشاركة في الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة وذات طابع عابر للحدود الوطنية، والمشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وإلى غاية صبيحة اليوم، كان يُجهل الوضع القانوني لـ”المؤثرين” الأربعة، وإن كانوا سيمثلون للتحقيق كشهود أم كمتهمين، غير أن مستجدات التحقيق القضائي هذا المساء، كشفت أن “نجوم” الانستغرام والتيك توك في الجزائر قد باتوا ضمن دائرة المتهمين.

طالع أيضا: ريفكا يكشف تفاصيل قضية نصب شركة وهمية على طلبة

فجر طلبة جزائريون سجلوا في برنامج للدراسة بالخارج في تركيا وأوكرانيا فضيحة من العيار الثقيل. بعد أن تم النصب عليهم من طرف شركتين وهميتين.

وكان قد روج العديد من المؤثرين الجزائريين كريفكا وستانلي، وإيناس عبدلي لشركتي VYKLYK.DZ و FUTUREGATESDZ عبر حساباتهم إنستغرام.

وبهذا الخصوص صرح ريفكا حصريا للنهار أونلاين أن الشركة المعنية اختارت مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها. كما أنها أظهرت لهم كل الوثائق اللازمة التي تثبت أنها شركة رسمية.

وأضاف ريفكا “اشتريت تذكرة بمالي الخاص وذهبت إلى تركيا من أجل التحقق من الأمر. ووجدت أن كل شيء مرتب وموجود على أرض الواقع”.

وتابع “وبعد عودتي إلى بريطانيا بعد نهاية كأس العرب اكتشفت أن هؤلاء الأشخاص محتالون. فأردت التأكد وقمت ببث مباشر على حسابي الرسمي مع مسؤول الشركة والضحايا”.

وأكد ريفكا أن هدفه كان مساعدة الطلاب وأنه هو أيضا ضحية في القضية. مشيرا أن الضحايا موجودون في وضعية معقدة خاصة الفتيات.

وأشار ريفكا أنه مستعد للقيام بحملة من أجل مساعدة الطلبة الضحايا.

طالع أيضا:محامي “ريفكا” يوضح بخصوص إشاعة حبسه