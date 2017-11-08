ناشدت أربع جمعيات رياضية للجيدو، تابعة لولاية سعيدة، تدخل الوزير الهادي ولد علي، لإنصافها مما أسموه ظلم رئيس رابطة سعيدة.

وهذا بعد رفض منح الإنخراط لكل من جمعية الفوز، جيل الغد، الجوارح، والسلام، من طرف رئيس الرابطة مذكور عبد القادر.

وصرح شهروري سمير، ممثل جمعية الجوارح للجيدو، والناطق باسم الجمعيات الأربع المعنية بالأمر، في تصريح “للنهار أون لاين”.

“رئيس رابطة ولاية سعيدة للجيدو، مذكور عبد القادر، رفض منح هذه الجمعيات حق الإنخراط للمشاركة في مختلف البطولات بشكل تعسفي”.

وأضاف: “مذكور، تحجج بأننا لانملك المؤهلات اللازمة للحصول على حق الإنخراط، ونحن نؤكد أننا نملك كل الشهادات اللازمة”.

وتابع شهروري: “راسلنا مديرية الشباب والرياضة لولاية سعيدة، والرابطة الوطنية للجيدو لكن دون جدوى، إلا والي الولاية الذي وعد بمساعدتنا”.

من جهة أخرى أكد ذات المتحدث، امتلاكهم الشهادات اللازمة والقانونية، التي تسمح لهم بتأطير الـ400 رياضي المنخرط في الجمعات الأربع.

وفي الأخير ناشد الناطق باسم هذه الجمعيات، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، التدخل لتسوية وضعيتهم.

رئيس رابطة سعيدة للجيدو يرد

نفى رئيس الرابطة الولائية للجيدو بسعيدة، مذكور عبد القادر، رفضه منح حق الإنخراط للجمعيات الرياضية الناشطة بالولاية.

وأكد مذكور عبد القادر، “للنهار أون لاين”: “هذه الجمعيات لم تستوفي الشروط القانونية للحصول على حق الإنخراط”.

وأضاف: “هناك جمعيتان تواجهان مشاكل قضائية في الوقت الراهن وهما السلام، وجيل الغد، ولم يتم الفصل في قضيتهما لحد الآن”.

أما فيما يخص جمعيتي الجوارح، وجمعية الفوز أضاف: “لم أستقبل أي ملف من هاتين الجمعيتين لمنحهم الإنخراط”.

وأضاف: “بعض مسؤولي هذه الجمعيات لا يملكون شهادات معترف بها في رياضة الجيدو للإشراف على الرياضيين، وهذا أمر غير قانوني”.

وأكد مذكور عبد القادر، أن الرابطة الوطنية للجيدو على علم بهذه القضية، وأنه يهدفه للحفاظ على سير الأمور بشكل قانوني