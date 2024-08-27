4 دول أوروبية تقوم بتبسيط قواعد البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي

في محاولة لجذب المزيد من الأجانب ذوي المؤهلات المهنية. قامت أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي حتى الآن هذا العام.

البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي هي وثيقة تسمح للعمال المؤهلين تأهيلا عاليا من خارج الاتحاد الأوروبي بالعيش والعمل في الكتلة.

في حين أن هناك بعض المعايير المحددة للتأهل للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. فإن لكل دولة عضو الحق في إجراء تغييرات على قواعد معينة.

الدول الأربع التي قامت بتبسيط قواعد البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي حتى الآن في عام 2024 هي اليونان وإستونيا وإيطاليا وسلوفاكيا.

بالإضافة إلى هذه الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أعلنت السويد أيضًا عن خطط لتخفيف شروط البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.

اليونان تسمح الآن للأشخاص الخاضعين لنظام الإعفاء من التأشيرة. وأولئك الذين يحملون تأشيرات إقامة قصيرة بالتقدم. بطلب للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي

كجزء من تحركها لتسهيل وصول الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا إلى البلاد لأغراض العمل. سمحت اليونان منذ 5 جوان 2024 لأولئك الذين يدخلون بموجب نظام الإعفاء من التأشيرة. أو أولئك الذين يحملون تأشيرة شنغن للإقامة القصيرة بالتقدم بطلب للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، غيرت اليونان أيضًا متطلبات الفحص المسبق. في السابق، كان من الإلزامي على المتقدمين. للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي الخضوع للفحص المسبق. تمشيا مع القواعد الجديدة. يحق للمتقدمين الآن اختيار ما إذا كانوا يريدون الخضوع لهذه العملية أم لا.

على الرغم من أن إجراء الفحص المسبق يمكن أن يطيل وقت المعالجة. يُنصح الأجانب باختيار الخضوع لها لتجنب رفض طلبهم أو مطالبتهم بتقديم مستندات إضافية.

عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي اليونانية. يحتاج المتقدمون إلى دفع رسوم أولية قدرها 300 يورو. البطاقة صالحة لمدة عامين، ويحتاج أولئك الذين يرغبون في تجديدها إلى دفع رسوم قدرها 450 يورو.

استونيا سهلت العديد من شروط البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي

في وقت سابق من أفريل 2024، قررت إستونيا تسهيل خمسة من قواعدها لمقدمي طلبات البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.

كما أصبح الأجانب مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي في إستونيا. بشرط أن يكون لديهم خمس سنوات من الخبرة المهنية في مجال ذي صلة ولم يعد مطلوبًا منهم تقديم المؤهلات التعليمية.

قبل دخول هذا التغيير حيز التنفيذ، كان الأجانب الحاصلون على درجات جامعية فقط. مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على الوثيقة.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، خفضت إستونيا أيضًا مدة عرض العمل. وفترة العمل التي يحق لحامل البطاقة خلالها البقاء داخل أراضي الدولة.

تماشياً مع القواعد الجديدة، يمكن للأجانب البقاء عاطلين عن العمل في أراضي إستونيا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. بشرط أن يكونوا قد حملوا البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي لمدة تقل عن ست سنوات.

كما يمكن لأولئك الذين يحملون البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. لأكثر من عامين البقاء عاطلين عن العمل في إستونيا لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كما سهلت إستونيا على الأجانب حاملي البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي تغيير أصحاب عملهم.

يمكن لهذه المجموعة من العمال الآن تغيير صاحب عملهم دون الحاجة إلى اتباع معايير اختبار سوق العمل.

ومع ذلك، لا يزالون ملزمين بإبلاغ أصحاب عملهم بأنهم يخططون لتغيير مكان عملهم.

كما تسمح إيطاليا لأصحاب العمل بتقديم الطلبات عبر الإنترنت للعمال الأجانب حاملي البطاقات الزرقاء للاتحاد الأوروبي

لتبسيط الأمر على أصحاب العمل لتوظيف الأجانب بموجب البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. تسمح إيطاليا الآن لهم بتقديم الطلبات عبر الإنترنت.

كما يمكن لأصحاب العمل الإيطاليين طلب عمال مؤهلين تأهيلاً عالياً في مجالات مختلفة.

بمجرد أن يقدم أصحاب العمل الطلبات، يمكن للعمال المؤهلين تأهيلاً عالياً من خارج الاتحاد الأوروبي التقدم للوظائف. وإذا استوفوا المتطلبات، يتم إصدار بطاقات زرقاء للاتحاد الأوروبي لهم.

وتم تحديد الحد الأدنى للراتب لبطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء الإيطالية بحوالي 24790 يورو.

وتبلغ رسوم البطاقة الزرقاء الإيطالية الأولية 00 يورو، وينطبق نفس الشيء على تجديدها.

سلوفاكيا تخفف من 3 من قواعد البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي

نظرًا لنقص العمالة الحالي في سلوفاكيا، قررت البلاد أيضًا تبسيط بعض قواعد البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي.

اعتبارًا من 15 جويلية 2024، خففت سلوفاكيا من مسارات أهلية الخبرة المهنية. أصبح أصحاب العمل في سلوفاكيا الآن قادرين على توظيف العمال الأجانب المهرة من مجموعة أوسع من المتقدمين.

بالإضافة إلى ذلك، زادت البلاد من فترة صلاحية البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي من أربع إلى خمس سنوات. وخفضت الحد الأدنى من متطلبات الراتب. تم خفض الحد الأدنى للراتب للحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. إلى 1.2 ضعف متوسط ​​الراتب في البلاد.

السويد تخفض قريبًا متطلبات الراتب للحصول عليها

على عكس البلدان الأخرى المذكورة أعلاه، لم تسهل السويد بعد قواعد البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي. أعلنت البلاد بالفعل عن بعض التغييرات، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا.

في محاولة لتسهيل قواعد الحصول عليها تخطط السويد لخفض الحد الأدنى من متطلبات الراتب قريبًا.

وتريد السويد خفض الحد الأدنى للراتب للتأهل للحصول عليها من 1.5 ضعف متوسط ​​الراتب الشهري في السويد. إلى 1.25 ضعف متوسط ​​الراتب الشهري.

هذا يعني أنه بمجرد تنفيذ القواعد الجديدة، سيكون المتقدمون مؤهلين للحصول على الوثيقة طالما أنهم يكسبون 4300 يورو شهريًا بدلاً من 5200 يورو.

كجزء من تدابيرها لجذب المزيد من المواهب الأجنبية، تريد السويد أيضًا تسهيل الأمر على الأجانب. الذين يحملون تصريح إقامة وعمل سويدي للتحول إليها.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تهدف القواعد الجديدة أيضًا إلى تبسيط الإجراءات لأولئك الذين يحملونها. الصادرة عن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي للتقدم بطلب الحصول عليها.

ما هي المعايير المؤهلة للحصول عليها ؟

للتقدم بطلب للحصول عليها يجب على العمال الأجانب استيفاء عدة شروط، وهي كما يلي:

إثبات أن لديهم مؤهلات مهنية أعلى.

العمل كموظف مدفوع الأجر.

- أن يكون لديه دخل إجمالي سنوي لا يقل عن مرة ونصف من متوسط ​​الراتب الوطني. باستثناء الحالات التي يتم فيها تطبيق حد أدنى للراتب.

– تقديم عقد عمل في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ساري المفعول لمدة عام واحد على الأقل.

– امتلاك جميع وثائق السفر اللازمة، بما في ذلك التأمين الصحي.

– إثبات استيفاء المتطلبات القانونية لممارسة المهنة في الحالات التي تكون فيها المهنة خاضعة للتنظيم.

– يجب تقديم طلب الحصول عليها للاتحاد الأوروبي إلى السلطات المختصة. في البلد الذي يرغب العمال الأجانب في العمل فيه.