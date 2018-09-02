4 سنوات من الخدمة المدنية للأطباء المقيمين في وهران والعاصمة

افاد يوسف طرفاني مدير مركزي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن قانون الصحة الجديد سيعالج مشاكل الصحة في الجزائر.

مشيرا خلال إستضافته في حصة “قهوة وجرنان”، أن النصوص القانونية فيما يخص الخدمة المدنية جاهزة وستطبق.

مؤكدا أن قانون الصحة أتى بالكثير من الجديد فيما يخص الخدمة المدنية للأطباء المقيمين أين تم تحديدها من سنة إلى 4 سنوات.

حيث حددت وزارة الصحة 4 سنوات مدة الخدمة المدنية للمقيمين في مستشفيات العاصمة ووهران.

كما تم تحديد سنة واحدة مدة الخدمة المدنية في المناطق النائية والبعيدة.

بالإضافة إلى تحديد سنتين من الخدمة المدنية في المستشفيات الواقعة بالمناطق المتوسطة.