4 قتلى في أول أيام العصيان المدني بالسودان

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، طعنا وبالرصاص، اليوم الأحد، في “الخرطوم” و”أم درمان”، في أول أيام العصيان المدني، في السودان.

وحسب موقع “البوابة”، بدت العاصمة “الخرطوم”، اليوم الأحد، أشبه بمدينة أشباح، مع خلو شوارعها إلى حد بعيد.

وقالت “لجنة أطباء السودان المركزية”، أن اثنين من الضحايا الأربع، قتلا بالرصاص في “الخرطوم” ومدينة “أم درمان” المجاورة.

فيما قضى آخران “طعنا بآلة حادة”، وتوفيا في مستشفى “أم درمان”، حسب ذات المصدر.

وأوضح ذات المصدر، أن حصيلة القتلى منذ القمع الدامي الذي تعرض له المحتجون في 3 جوان، ارتفعت إلى 118 قتيلا.

وقال شهود إن شوارع العاصمة السودانية، كانت اليوم خالية إلى حد بعيد، مع بدء حملة العصيان المدني، للمطالبة بحكم مدني في البلاد.

وقامت الشرطة السودانية، بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

ومع بداية أسبوع العمل في السودان، صباح اليوم الأحد، تسنت رؤية القليل من المارة أو العربات في الشوارع.

وكانت وسائل النقل العام، تعمل بالكاد، كما أغلقت معظم البنوك التجارية والشركات الخاصة والأسواق.

في حين تعمل بعض بنوك الدولة، ومكاتب المرافق العامة بشكل طبيعي.

وفي مطار “الخرطوم”، حيث لا تعمل سوى القليل جدا من الرحلات، تكدس المسافرون في صالة السفر.

كما أغلقت معظم مكاتب السفريات، في المطار، بسبب انقطاع الإنترنت، كما ارتفعت أسعار التذاكر.