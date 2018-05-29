4 قتلى في إطلاق نار ببلجيكا

قتل 4 أشخاص في إطلاق نار في مدينة لييج شرق بلجيكا.

وحسب ما أفادت به الشرطة البلجيكية اليوم الثلاثاء، فإن من بين القتلى في إطلاق نار شرطيين و المهاجم.

و نقلت صحيفة “لوسوار” البلجيكية، أنّ رجلا أقدم على إطلاق نار على رجلي شرطة صباح اليوم، في شارع أوغستان بوسط المدينة.

وأضاف ذات المصدر، أن المشتبه به مر بالقرب من ثانوية فأوقفه الشرطيان من أجل تفتيشه.

لكن المهاجم نجح في نزع سلاح أحد الشرطين ليقوم بعدها بإطلاق النار.

وبعد أن قتل المهاجم عنصري شرطة وشخص من المارة قام باحتجاز امرأة تعمل في الثانوية .

حيث أسفرت عملية السيطرة عليه على جرح شرطي ثالث.

وأكد ذات المصدر، أنّ الشرطة نجحت في السيطرة على المهاجم.