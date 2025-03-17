 4 قتلى في حوادث مرور بخراطة، ثالة حمزة، بني جليل، وبجاية

سجلت ولاية بجاية، اليوم الاثنين، حصيلة ثقيلة من ضحايا حوادث السّير، بلغت 4 قتلى، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وخلّف حادث انحراف شاحنة بالمكان المسمى “تعونين جرمونة” بلدية ودائرة خراطة شرقي بجاية، وفاة شخص يبلغ من العمر 34 سنة.

كما لقي شخص، يبلغ من العمر 42 سنة، مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بشاحنة نصف مقطورة. في المكان المسمى الجامع أوساكة بلدية ثالة حمزة.

وبعاصمة الولاية، لقيت طفلة (8 سنوات) حتفها دهساً من طرف مركبة، لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى المدينة.

بينما الضحية الرابعة في حوادث مرور الـ24 ساعة الأخيرة، هي عجوز تبلغ من العمر 62 سنة، توفيت في حادث انحراف سيارة بمنحدر بالطريق الولائي رقم 7 بلدية بني جليل.