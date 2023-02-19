4 قطاعات وزارية تنظم مسابقة وطنية في مجال البيئة

قررت كل من وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة البيئة والطاقات المتجددة تنظيم مسابقة وطنية هي الأولى من نوعها في مجال البيئة.

وتأتي هذه لمسابقة من أجل تفعيل وتعزيز ودعم التربية البيئية في الأوساط التربوية والجامعية والتكوينية.

وتتمثل المسابقة في إنتاج شريط وثائقي يعالج مسالة بيئية من قبل فريق يتكون من 3 الى 5 أعضاء بإحدى اللغات العربية، الفرنسية الإنجليزية، والأمازيغية.

ويجب أن يكون موضوع الشريط الوثائقي ذو صلة بالبيئة والتنمية المستدامة. وتتراوح مدة الشريط الوثائقي من 3 إلى 5 دقائق كحد أقصى.

والمسابقة مفتوحة لجميع الشباب بما في ذلك ذوي الإحتياجات الخاصة المتمدرسين في مؤسسات التربية الوطنية. أو المسجلين في تكوين عالي أو مهني سواء في مؤسسات عامة أو خاصة.