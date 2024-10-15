4 لقاءات بـ”الفار” وأوكيل حكماً للداربي العاصمي

كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، عن حكام الجولة الـ 5 من البطولة المحترفة، المقرر أن تلعب لقاءاتها يومي الجمعة والسبت القادمين.

وحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لـ “الفاف” فإن الجولة الـ 5، ستلعب منها 4 لقاءات بتقنية فيديو الحكم المساعد “فار”. يتقدّمها الداربي العاصمي، بين شباب بلوزداد والمضيف اتحاد العاصمة.

وأسندت لجنة التحكيم مهمة إدارة الداربي، للحكم أوكيل بمساعدة براهيم وبوفاسة. مع تعيين عوينة سعيد، حكما رابعا. فيما سيكون بن يحيى حكما لـ “الفار” بمساعدة، حاج يحيى.

وفي الجولة ذاتها، ستلعب لقاءات اتحاد بسكرة والضيف شبيبة الساورة. ومولودية وهران أمام شبيبة القبائل، وأولمبيك أقبو والضيف أولمبي الشلف، باستعمال تقنية الفار أيضا.