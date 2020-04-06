4 ناشرين يتبرعون بأجرة شهر من رواتبهم

قرر أربعة مديرين لصحف وطنية التبرع بأجرة شهر من رواتبهم للمساهمة في المجهود الوطني لمكافحة وباء كورونا “كوفيد 19”.

وحسب بيان للمتبرعين فإن الأمر يتعلق بمديري اليوميات التالية: السلام، الجزائر الجديدة، اللقاء، والمسار العربي.

وتأتي هاته المبادرة في اطار التضامن مع الشعب الجزائري والوقوف معه يدا واحدة للتصدي إلى الجائحة التي يمر بها الوطن.

ودعا مسؤولو هاته الجرائد كافة أفراد الشعب إلى التكاتف و الوحدة و العمل المشترك للتقليل من تبعات هذا الوباء.

مناشدين في الوقت ذاته الشعب إلى الإلتزام بكافة أساليب الحيطة والحذر وأهمها البقاء في البيوت والإلتزام بشكل كامل بالحجر الصحي حفاظا على الصحة والسكينة العامة.