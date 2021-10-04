4 نصائح للمسافرين إلى الجزائر لتفادي مشاكل العبور بمطار اسطنبول
قدم منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، اليوم الإثنين، نصائح للمسافرين إلى الجزائر، لتجنب مشاكل العبور بمطار إسطنبول الدولي.
وجاء في بيان للمنتدى على صفحته الرسمية بفايسبوك: “نظرا لكثرة الاتصالات التي تصلنا من طرف المسافرين الجزائريين الذين يجدون أنفسهم عالقين في منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول خلال سفرهم إلى الجزائر فإننا نوضح النقاط التالية:
أولا: لحد الساعة السلطات الجزائرية لم ترخص لكثير من شركات الطيران بنقل المسافرين إلى الجزائر من بينها -على سبيل المثال لا الحصر-الخطوط القطرية والمصرية، وعليه فإننا ندعو الجزائريين إلى عدم شراء تذاكر السفر إلا مع الشركات المرخصة للسفر إلى الجزائر في هذه المرحلة مثل الخطوط التركية والفرنسية والتونسية.
ثانيا: كل من يريد السفر إلى الجزائر عبر تونس ولا يملك تذكرة مواصلة لدخول للجزائر فلن تسمح له السلطات التركية بالسفر وسيجد نفسه عالقا في منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول.
ثالثا: نؤكد على أن منطقة العبور الدولية بمطار إسطنبول لا تسمح فيها الشرطة التركية بالخروج لاجراء فحص PCR إلا بعد التواصل مع “القنصلية العامة الجزائرية في إسطنبول” عبر البريد الإلكتروني.
رابعا: في حال علق مواطن جزائري في مطار إسطنبول فعليه التواصل مع “القنصلية العامة الجزائرية في إسطنبول” عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .
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