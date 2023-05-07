40 ألف تذكرة للشناوة وألفين للبلوزدادية في الداربي

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، عن تخصيص 40 ألف تذكرة لأنصارها، مقابل ألفي تذكرة، لأنصار شباب بلوزداد، بمناسبة الداربي المرتقب بين الفريقين.

ويستضيف العميد بعد غد الثلاثاء، المتصدر شباب بلوزداد، بملعب 5 جويلية بداية من الساعة الـ 18:00، ضمن تسوية الجولة الـ 20 من البطولة.

وفي بيان نشرته على صفحة النادي عبر “فايسبوك”. أكدت إدارة العميد بأن عملية بيع التذاكر ستنطلق مساء اليوم الأحد. بشبابيك ملعب “عمر حمادي” ببولوغين بداية من 17:00 سا.

مشيرة إلى أن حصة أنصارها في الداربي. قدرت بـ 40 ألف تذكرة، على أن تتواصل عملية البيع يومي الإثنين والثلاثاء.

فيما كشفت إدارة المولودية. بأنها ستقدم حصة شباب بلوزداد المقدرة بـ 2000 تذكرة لمسؤولي الفريق الزائر في ملعب “عمر حمادي” ببولوغين.