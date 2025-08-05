40 ألف طالب سيستفيد من عقود توظيف مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن 40 ألف طالب مسجل جديد سيستفيد من عقود التوظيف. مباشرة بعد الانتهاء من الدراسة في الجامعة.

وقال الوزير في الندوة الصحفية التي نشطها. اليوم أن عقود التوظيف تشمل قطاعي التربية والصحة.

واستطرد الوزير قائلا أن نسبة 13 بالمائة من مجموع الطلب يستفيدون من هذه العقود ما يبين يبين الارادة القوية للدولة الجزائرية. لربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي وربط عالم الجامعة. بعالم التشغيل .