«40 ألف مترشّح للباك سلكوا على شعرة»!

وصلوا إلى مراكز الإجراء بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف

إقصاء 202 مترشح من الامتحان بسبب التأخر وتسجيل 353 حالة غش

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إقصاء 202 مترشح لشهادة البكالوريا على المستوى الوطني، بسبب التأخر غير المبرر، فيما تم تسجيل 353 حالة غش، خلال ثلاثة أيام الأولى من الامتحان المصيري.

أكّد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التربية، عبد الكريم كادورلي، عدم إقصاء 40 ألفا و427 مترشح متأخر لديهم مبررات، أي ما يعادل 5,69 من المئة من المترشحين لهذه الشهادة، موضحا أن هذا العدد يمثل المتأخرين عن الامتحان الذين وصلوا لمراكز الإجراء في الفترة الممتدة ما بين الساعة الثامنة والثامنة والنصف، أي قبل الانطلاق في توزيع مواضيع البكالوريا، حيث يحق للمترشح مواصلة امتحانه.

وكشف كادورلي أن 83 من المئة من ضمن 353 حالة غش مسجلين في صفوف المترشحين الأحرار.

وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أعلنت عن منح مدة نصف ساعة للمترشحين للالتحاق بالامتحان، مشترطة أن يكون التأخير مرفوقا بتبرير يمنحه المترشح لإدارة مركز الإجراء، وهو ما يجعله يتفادى الإقصاء، غير أن التأخير بعد الساعة الثامنة والنصف، أي التوقيت المخصص لتوزيع أوراق الامتحان يكون سببا كافيا في حرمان المترشح من إجراء امتحانه، ويندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة الإجراءات المعتمدة لتأمين البكالوريا وضمان مصداقيتها.

كما شددت على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه محاولات الغش وتتراوح بين الإقصاء لمدة 5 سنوات بالنسبة للمتمدرسين و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.