40 % تخفيضات في أسعار التأمين لمنتجي الحبوب و35 % لمربي الأبقار

مدير CNMA شريف بن حبيلس لــ “النّـــــــــهـــار“

تأمين الممنتجات الفلاحية بالفاسيلتي لكل فلاح أو مربي يعاني صعوبات مالية

أجرى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي تخفيضات متفاوتة على تسعيرات التأمين الموجهة للفلاحين وصلت إلى أربعين من المئة لمنتجي الحبوب وبنسبة أقل لفائدة مربي الأبقار.

كشف، شريف بن حبيلس، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، في تصريح خص به «النهار»،

عن تخفيضات أجراها الصندوق في أسعار التأمين على الحبوب بشتى أنواعه اللين والصلب، وصلت إلى أربعين

من المئة من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المنتجين حتى يتم تعويضهم عند حدوث خسائر

ناجمة عن التقلبات المناخية أو الحرائق، وأشار في هذا الخصوص إلى أن المنتجين المتضررين من الحرائق

الأخيرة سيستفيدون من تعويضات بالنسبة للمؤمنين فقط، حيث قدرت المساحات التي أتلفت محاصيلها بأربعمئة وخمسين هكتار.

إلى ذلك، فإن فئة مربي الأبقار هي الأخرى استفادت من تخفيضات على أسعار التأمين وصلت إلى

خمسة وثلاثين من المئة، بهدف توسيع رقعة التأمين خاصة في فصل الصيف الذي يعرف انتشارا للأمراض،

حيث أشار المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى تسجيل ثمانين إصابة بالحمى القلاعية في

ولاية عين الدفلى، سيتم تعويض أصحابها في المستقبل القريب وقال «التعويضات من طرف الصندوق تشمل المؤمنين فقط».

واعتمد الصندوق عدة تسهيلات لفائدة مهنيي القطاع في مجال التأمين من أبرزها تلك المتعلقة بالتأمين بالتقسيط لفائدة الذين يعانون بعض الصعوبات المالية.

وأكد بن حبيلس، بأن الهدف من تنظيم اللقاء الذي ضم كافة المجالس المهنية للشعب الفلاحية بفندق«الأوراسي»،

أمس، هو البعث برسالة إلى السلطات من أجل الكشف عن الدور الذي تقوم به المؤسسة من

كافة النواحي وعزمها إقراض الفلاحين الصغار مستقبلا من أجل المساهمة في تطوير القطاع الفلاحي وتنويع المنتوج.

وبلغ رقم أعمال CNMA بـ14.5 مليار دينار، فيما قدر رأسماله بأربعة ملايير وخمسمئة مليون سنتيم، لتقدر

قيمة التعويضات لفائدة الفلاحين والمربيين المتضررين والمؤمنين لدى الصندوق بخمسمئة مليار سنتيم خلال السنوات الخمس الأخيرة.