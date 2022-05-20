43 درجة تحت الظل في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة تحت الظل.

واضاف نفس المصدر أن صلاحية التنبيه ستكون بداية من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

وجاء في ذات التنبيه أن الولايات المعنية هي: عين الدفلى ،معسكر ،غليزان ،الشلف ،سيدي بلعباس ومستغانم.

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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، الاربعاء، من ارتفاع محسوس في درجات الحرارة، وأمطار رعدية وكذا رياح قوية. كما أشار تنبيه من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية تخص المناطق الداخلية الشرقية. أما الرياح فتخص بعض السواحل الوطنية.

في حين، ذكر التنبيه ذاته، أن المناطق الداخلية والغربية والوسطة ستشهد ارتفاع شديد في درجات الحرارة. حيث ستتراوح ما بين 23 إلى 31 في المناطق الساحلية، وما بين 29 إلى 39 في الداخلية. وما بين 33 إلى 42 درجة في المناطق الجنوبية.

كما أفادت المصلحة ذاتها، أن 4 ولايات داخلية ستشهد تساقط أمطار رعدية بداية من الثالثة بعد الزوال إلى التاسعة ليلا. أما الولايات المعنية فهي كل من سوق اهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة.

في حين، نبه الديوان، من هبوب رياح قوية وامواج عالية على بعض المناطق الساحلية. على غرار مستغانم، وتنس. وهذا بداية منمنتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.

وعن حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء، فستكون الأجواء صافية على العموم في المناطق الشمالية،. وخلال الظهيرة، من المرتقب أن تتشكل خلايا رعدية منعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس. كما من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار على الهضاب العليا الغربية.

أما المناطق الجنوبية، فستعرف أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الوسطى. مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة، خاصة على الهقار والطاسيلي. في حين، سجلت أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.