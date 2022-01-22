44.6 مليون.. هذا هو عدد سكان الجزائر في جانفي 2021

استمرار تراجع إقبال الجزائريين على الزواج للعام السادس على التوالي

بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 44.6 مليون نسمة في الفاتح من جانفي العام الماضي، بزيادة تقارب 300 ألف نسمة، عن العام الذي سبقه، أين تم إحصاء 44.3 مليون نسمة في جانفي 2020.

وحسب بيانات وأرقام الديوان الوطني للإحصائيات، فإن الجزائر سجلت في العام 2020 992 ألف ولادة حية، مقابل 236 ألف حالة وفاة، بالإضافة إلى 283 ألف زواج موثق.

وأوضح الديوان في إحصائياته، أن سنة 2020 تميزت بشكل خاص، بتراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون، وذلك لأول مرة منذ سنة 2014 وبزيادة معتبرة في عدد الوفيات، مع استمرار الانخفاض المسجل منذ ست سنوات في عدد حالات الزواج.

وانطلاقا من فرضية تواصل نفس وتيرة النمو السكاني لسنة 2020، فإن إجمالي عدد السكان المقيمين يبلغ 45.4 مليون نسمة بتاريخ الفاتح جانفي 2022، حسب توقعات الديوان الوطني للإحصاء.

وبشان التركيبة السكانية، يظهر التوزيع السكاني للمقيمين في الجزائر في جانفي 2020 حسب الجنس أن نسبة الذكور تتفوق على الاناث ب7ر50 بالمائة من إجمالي عدد السكان.

وإثر تراجع الولادات الحية، لأول مرة منذ 6 سنوات، إلى ما دون عتبة مليون ولادة حية، فإن معدل المواليد انتقل من 23.8 بالألف سنة 2019 الى 22.42 بالنسبة للألف سنة 2020.

نفس المنحى التنازلي ميز مستوى الخصوبة لدى السيدات في سن الانجاب، حيث انتقل مؤشر معدل الخصوبة الكلي من 3.0 الى 2.9 طفلا لكل امرأة، وذلك خلال نفس فترة المقارنة.

وكشف الديوان أيضا أن عدد حالات الزواج يواصل منحاه الهبوطي المسجل منذ سنة 2014، حيث سجلت مصالح الحالة المدنية 283 ألف حالة زواج في 2020 مقابل 315 ألف حالة سنة 2019، مسجلت بذلك تراجعا قدرت نسبته بأزيد من 10 بالمائة.

وذكر ديوان الاحصائيات انه “بغض النظر عن الأثر الظرفي الذي يعود جزئيا للوضعية الوبائية في تراجع حالات الزواج، يبقى ان التغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية هي أهم عامل وراء هذا الانخفاض المتواصل”، لتضيف إحصائيات الديوان أن تطور عدد الفئة السكانية 20-34 سنة بوصفها الفئة التي ينحصر فيها 80 بالمائة من حالة الزواج، يظهر تراجعا جليا منذ 2015، حيث انتقلت من 10.997 مليون إلى 10.427 مليون ما بين 2015 و2020.

وبشان الوفيات العامة، ذكر الديوان ان سنة 2020 شهدت تسجيل 236 الف حالة وفاة مقابل 198 الف حالة في 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا قدر بـ38 ألف حالة.

من جهة اخرى، اوضح نفس المصدر أن حجم وفيات الرضع بلغ 18700 حالة وفاة سنة 2020 مقابل 21030 حالة سنة 2019، مسجلا بذلك تراجعا في عدد حالات الوفاة قدر 2330 حالة وبالتالي تراجعت نسبة وفيات الرضع الى 18.9 بالألف.