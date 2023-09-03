471 منصب.. سوناطراك توظف في هذه الولاية

أعلنت سوناطراك، يوم الأحد، عن إيداع عروض عمل، على مستوى الفرع الولائي التابع للوكالة الوطنية للتشغيل بإليزي عبر المنصة الرقمية OGC الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل.

وحسب بيان الشركة، فيشمل إجمالي هذه العروض 471 منصب، منها 437 منصب عمل جديد.

بالإضافة إلى جدولة 34 منصب آخر شاغر متبقى من حصة التوظيف السابقة المنظمة بذات الولاية في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023، لعدم استيفاء المترشحين لشروط التوظيف.

ويأتي هذا العرض ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023، من أجل سد احتياجات المؤسسة على مستوى منشآتها الإنتاجية بولاية إليزي.