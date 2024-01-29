5 آلاف تذكرة لأنصار المولودية في لقاء الكأس

تم تخصيص 5 آلاف تذكرة، لأنصار فريق مولودية الجزائر، بمناسبة لقاء الدور الـ 32 لمنافسة كأس الجزائر، المقررة أمام المضيف نادي التلاغمة.

ويرتقب أن يواجه العميد، نادي التلاغمة المنتمي إلى القسم الثاني هواة، مجموعة وسط شرق، هذا الجمعة الـ 2 فيفري الداخل، بملعب “بلقاسم بلعيد” بميلة.

وكشف ديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية ميلة، في بيان له. بأنه قد تقرر تخصيص 5 آلاف تذكرة لأنصار المولودية، مقابل 3 آلاف تذكرة لجماهير الفريق المضيف نادي التلاغمة.

كما أبرز ذات المصدر، بأن اللقاء المندرج ضمن الدور الـ 32 للسيدة الكأس. سيجرى بشبابيك مغلقة، على أن يتم الكشف عن تاريخ ومكان بيع التذاكر في وقت لاحق.