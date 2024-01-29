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الرياضة

5 آلاف تذكرة لأنصار المولودية في لقاء الكأس

بقلم محمد لمين صحراوي
5 آلاف تذكرة لأنصار المولودية في لقاء الكأس
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تم تخصيص 5 آلاف تذكرة، لأنصار فريق مولودية الجزائر، بمناسبة لقاء الدور الـ 32 لمنافسة كأس الجزائر، المقررة أمام المضيف نادي التلاغمة.

ويرتقب أن يواجه العميد، نادي التلاغمة المنتمي إلى القسم الثاني هواة، مجموعة وسط شرق، هذا الجمعة الـ 2 فيفري الداخل، بملعب “بلقاسم بلعيد” بميلة.

وكشف ديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية ميلة، في بيان له. بأنه قد تقرر تخصيص 5 آلاف تذكرة لأنصار المولودية، مقابل 3 آلاف تذكرة لجماهير الفريق المضيف نادي التلاغمة.

كما أبرز ذات المصدر، بأن اللقاء المندرج ضمن الدور الـ 32 للسيدة الكأس. سيجرى بشبابيك مغلقة، على أن يتم الكشف عن تاريخ ومكان بيع التذاكر في وقت لاحق.

Peut être une illustration de ‎talon de billet et ‎texte qui dit ’‎الجمهورية الجزائرية الديمقراه طية الشعبية وزارة الشباب الرياضة ديوا المركب المتعدد الرباضيات لولایا ميلة ت بمناسبة إحتضان ملعب بلقاسم بلعيد ميلة لمنافسة كأس الجمهورية في كرة القدم الدور23 للموسم الرياضي 2024/2023 والني ستجمع يبن فريقي نادي التلاغمة (NBBT) ومولودية الجزائر (MCA) يوم الجمعة 02 فيفري 2024 وعليه ينهي /السيد مدير دیوان المركب المتعدد الرياضات علم كافة الأنصار الراغبين حضور المقابلة بأنه تقرر مايلي اکر المخصصة لمولودية :الجزائر 5000 .تذكرة التذاكر اکر المخصصة لنادي التلاغمة 3000 .تذكرة B المقابلة تجرى بشبابيك مغلقة & تاریخ مكان بيع التذاكر اکر سيحدد في إشعار .لاحق إنتهى البيان‎’‎‎

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