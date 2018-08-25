5 آلاف دينار قيمة الحقيبة المدرسية للتلاميذ أبناء الزوالية

العملية سيتم تمويلها من الصندوق الوطني للتضامن

توحيد محتوى وقيمة الحقيبة عبر كامل الولايات الوطن

كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن منح الحقيبة المدرسية المقدرة هذه السنة بـ5 آلاف دينار، تحضيرا للدخول المدرسي 2018 /2019، فيما أمرت الوزارة الوصية مديرية النشاط الاجتماعي للولايات بالتنسيق مع الجماعات المحلية وجميعيات المجتمع المدني لإحصاء الأطفال المنحدرين من العائلات المعوزة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في تصريح خص به «النهار» عن تخصيص غلاف مالي للأطفال المعوزين.

مشيرا إلى أن هذه العملية الجوارية تقوم بها مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني، وتشمل كل الولايات بالتنسيق مع الجماعات المحلية والمجتمع المدني الناشطة في إحصاء التلاميذ المعوزين قصد استفادتهم من الحقيبة المدرسية.

وقال ذات المصدر إن الوزارة عمدت إلى توحيد محتوى الحصة عبر كامل الولايات، مع تسقيف السعر بـ5 آلاف دينار لكل طفل مستفيد، مؤكدا أن قطاع وزارة التضامن الوطني سيمول هذه العملية من الصندوق الوطني للتضامن.

وقال ذات المتحدث إن هذه العملية تدخل في إطار مرافقة الأسر المعوزة ومحاربة الفقر، وتهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف على غرار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ، ومرافقة الأسر في التكفل بجزء من حاجيات التلاميذ، بالإضافة إلى تقاسم فرحة الدخول المدرسي.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن وزارة التضامن تأخذ على عاتقها مسؤولية مواصلة التلاميذ المعوزين دراستهم ومحاربة الفقر والآفات الاجتماعية لاسيما التسرب المدرسي.

بالاضافة إلى تعزيز الشعور بالانتماء من خلال البرامج والأنشطة الموجهة للاطفال، والتي تعتمد على غرس القيم الوطنية والروحية للمجتمع الجزائري لتنمية شخصيتهم.