5 آلاف دينار للطلبة مقابل حضور الملتقيات فـــي المركــــز الجامعــــي بتيبــــازة

المركز وضعها شرطا لحضور ملتقى «التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر»

طلبة الليسانس يدفعون 1000 دينار مقابل حضور الملتقى

حفلة لـ «الشطيح» و «الرديح» بالمركز الجامعي في تيبازة مقابل 35 مليونا

مدير المركز الجامعي لتيبازة لا يَرُد

مصدر من الوزارة: «القانون يمنع دفع أي مبلغ مقابل حضور الملتقيات في الجامعات»

اشترط المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة مبلغا من المال لحضور مختلف الملتقيات التي ينظمها المركز، بالرغم من أن وزارة التعيلم العالي والبحث العلمي تؤكد في كل مرة على ضرورة حضور الطلبة مختلف الملتقيات لتطوير معارفهم الفكرية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن المركز الجامعي بتيبازة أجبر الطلبة الحاملين لشهادة الماستر والدكتوراه على دفع مبلغ 5 آلاف دينار لحضور الملتقى الذي سينظم في الأيام القليلة القادمة حول التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر، فيما تم إجبار طلبة الليسانس على دفع مبلغ 1000 دينار .

ووجه طلبة المركز رسالة تظلم للوالي لإيفاد لجنة للتحقيق في مصير هذه الأموال والجهة المستفيدة منها، خاصة وأنهم طلبة ليس لديهم مدخول لدفع هذه المبالغ لحضور ملتقى منظم على مستوى المركز الجامعي الذي يدرسون فيه.

وحسب الرسالة الموجهة للوالي، والتي تحوز النهار على نسخة منها، فإن «المداخيل المنتظرة مشكوك في شرعيتها القانونية والجهة المستفيدة» منها، وجاء في ذات الرسالة أن المركز سبق له ونظم ملتقى حول «صيغ التمويل الإسلامية» يومي 13 و14 ديسمبر.

والذي حسب ذات الرسالة أطاح بسمعة المركز والأساتذة والموظفين والمشاركين فيه والطلبة، وسط اندهاش العارفين بالحادثة خاصة بعد صرف المال العام في نشاطات ليس لها علاقة ولاتمت بصلة لموضوع الملتقى.

وكذا تنظيم سهرة فنية صاخبة بعد نهاية الملتقى، حضرها مسؤولو المركز والتي كلفت ما يفوق 35 مليون سنتيم خصصت لدفع تكاليف الفرقة الموسيقية، بالإضافة إلى 25 مليون سنتيم الذي خصص لتنظيم حفل عشاء لمسؤولي المركز وعائلاتهم خارج نشاط الملتقى.