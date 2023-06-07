5 أسئلة يطرحها عليك ضباط الحدود عند وصولك إلى منطقة شنغن

يعد الحصول على تأشيرة شنغن للسفر إلى أي من الدول الأعضاء في منطقة شنغن البالغ عددها 27. هو أصعب جزء في رحلة إلى أوروبا ، ولكن حتى بمجرد حصول المسافر على التأشيرة ، فلن ينتهي كل شيء.

إنها قاعدة أنه عند الوصول إلى أي من دول شنغن من دولة ثالثة. يُسأل المسافرون في جوازات السفر عن بعض الأسئلة المتعلقة برحلتهم. في بعض الأحيان ، لا توجد أسئلة على الإطلاق. وفي بعض الأحيان ، هناك الكثير من الأسئلة التي لا يكون المسافرون دائمًا على استعداد للإجابة عليها.

حاملي تأشيرة شنغن ليسوا الوحيدين الذين قد يتم طرحهم على هذه الأسئلة. حيث قد يُسأل هؤلاء الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي على تصريح إقامة، ويعودون إلى منطقة بلا حدود من الخارج. وكذلك المسافرين من أكثر من 60 دولة خالية من التأشيرات. الأسئلة أيضا.

بعد مقابلات مع العديد من المسافرين، تم تجميع قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعًا. التي يطرحها ضباط الشرطة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

ما الغاية من رحلتك؟

عادةً ما يكون السؤال الأول الذي سيتم طرحه عليك عند وصولك إلى أي من دول منطقة شنغن. سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر ، يتعلق بالأسباب الكامنة وراء رحلتك.

قد تتم صياغة السؤال بشكل مختلف ، لكن الغرض منه هو نفسه دائمًا. يريد ضباط الحدود معرفة النية من زيارتك قبل أن يشرعوا في طرح أسئلة أخرى. قد يعتقدون أنها ضرورية لطرحها من أجل التأكد من أن غرض زيارتك يتماشى مع سبب إصدار التأشيرة وعدم حضورك. أي خطر على البلد الذي تزوره.

أين ستبقى؟

أحد متطلبات تأشيرة شنغن الرئيسية للمسافرين من دول ثالثة بموجب نظام التأشيرة. هو إظهار دليل على أنهم حصلوا على مكان للإقامة في البلد الذي يخططون لزيارته طوال فترة إقامتهم.

وتم وضع هذا المطلب من أجل التأكد من أن الدول الأعضاء لن يكون لديها وضع “السائحين المشردين”. أو “المعسكر” في المتنزهات المحلية والوطنية من شأنه أن يعطل أسلوب حياة سكانها.

قد يُسأل المسافرون الذين يصلون إلى الحدود الخارجية لدول شنغن عن المكان الذي يخططون للإقامة فيه أثناء إقامتهم في أراضيهم. قد يُطلب من المسافرين أيضًا إظهار دليل على مكان إقامتهم.

هل لديك تأمين سفر؟

سؤال آخر شائع للغاية يتعلق بتأمين السفر. تريد الدول الأعضاء التأكد من أن المسافرين الذين يزورون أراضيها مؤمن عليهم بشكل صحيح. وفي حالة حدوث أي مشاكل صحية، سيغطيهم التأمين، دون أن يضطر الزوار إلى إنفاق المئات أو حتى الآلاف في العلاج.

يحتاج جميع الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي إلى الحصول على تأكيد للتأمين الصحي للسفر. في حالة سؤالهم من قبل ضباط الشرطة عن ذلك.

هل لديك تذكرة عودة؟

أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي يتم طرحها على المسافرين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي. هو ما إذا كان لديهم تذكرة عودة إلى وطنهم. أو تذكرة خارجية إلى بلد ثالث آخر ، بمجرد انتهاء رحلتهم في منطقة شنغن.

سألني ضابط الحدود عما إذا كان لدي تذكرة عودة. قلت لها نعم ، وسألتني إن كنت أملكها. كان لديّ التذكرة على بريدي الإلكتروني، لأنني لم أطبعها ، لكن الإنترنت لم يكن يعمل على هاتفي. لقد عرضت عليها لقطة شاشة من التذكرة، وكنت على ما يرام، “يشرح أحد المسافرين.

في حين أنه قد لا يُطلب من بعض المسافرين إثباتًا على التذكرة، قد يطلب آخرون ذلك. لذلك من الأفضل أن تكون مستعدًا في حالة حدوث مثل هذا الشيء.

كيف ستدعم نفسك أثناء الإقامة؟

تريد سلطات الاتحاد الأوروبي أن يتمكن المسافرون من إعالة أنفسهم ماليًا أثناء إقامتهم. لذلك غالبًا ما يُسأل المسافرون عما إذا كان لديهم ما يكفي من المال مقابل.