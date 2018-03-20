5 أطباء يجتازون امتحان الدراسات الطبية المتخصصة!

قاطعه كل الأطباء المقيمون من دون استثناء

الأجانب ومتخصصو الصحة العسكرية الوحيدون الذين اجتازوا الامتحان

عميد كلية الطب بالعاصمة: «لن يتم تحديد تاريخ آخر لنيل شهادة الطب المتخصصة»

قاطع، أمس، الأطباء المقيمون امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي انطلقت بكلية الطب للجزائر العاصمة، والتي تخص طب العيون، حيث اجتازه 5 أطباء فقط، من بينهم 3 تابعين للصحة العسكرية وطبيبان أجنبيان.

وأكد أحد ممثلي الأطباء المقيمين، الدكتور نور الدين جراد، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حددت تواريخ إجراء امتحانات نيل شهادة الطب المتخصص وعددها 67 تخصصا، بين 18 مارس و12 أفريل 2018، من دون احترام مقترح التنسيقية التي طالبت بإعطائها المدة الكافية للتحضير لهذه الشهادة، وذلك خلال لقائها مع وزير القطاع.

وقد قام أعضاء اللجنة المشرفة على إجراء ومراقبة امتحان طب العيون، بحضور عميد الكلية، بالمناداة للتأكد من الحضور، وذلك لاتخاذ القرارات ضد المقاطعين الذين تمسكوا بالإضراب الذي يشنه الأطباء المقيمون لهذا السلك، منذ 14 نوفمبر الماضي.

وعلى الصعيد ذاته، أعلن عميد كلية الطب للجزائر العاصمة، الأستاذ صلاح الدين بن ديب، أنه لن يتم تحديد تاريخ آخر لنيل شهادة الطب المتخصصة، بعدما قرر الأطباء المقيمون مقاطعة هذه الامتحانات، واصفا مواصلة هذا السلك للإضراب بالفشل الدراسي والتخلي عن العمل.

وأكد عميد الكلية، أن السنة البيضاء التي أعلنت عنها التنسيقية، ليست من صلاحيات هذه الأخيرة، وأن مثل هذا القرارات تعود إلى اللجان البيداغوجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه ستتخذ إجراءات تجاه المقاطعين للامتحان. وأعلن ذات المسؤول أن طلبة بعض التخصصات كجراحة الأسنان والصيدلة، قرروا إجراء هذه الامتحانات في موعدها المحدد.

وعلى الصّعيد ذاته، خرج أمس آلاف الأطباء في العديد من مستشفيات الوطن في حركة احتجاجية، إثر حادثة الاعتداء التي تعرضت لها ممثلة التنسيقية المستقلة للمقيمين، الدكتورة مريم حجاب، كما قرّروا مغادرة المستشفيات ومقاطعة العمل على مستواها، والخروج في مسيرات كبيرة، اليوم.

للتذكير، فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة، الأسبوع المنصرم، مقاطعة برنامج هذه الامتحانات إلى غاية تلبية جميع المطالب، مؤكدين أن هذا القرار اتخذ إثر الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين.