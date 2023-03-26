5 دول أوروبية تفتح بوابة التوظيف للأجانب خلال عطلتي الصيف والشتاء

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على القواعد الميسرة للحصول على تصريح عمل وإقامة واحد من الاتحاد الأوروبي. لمواطني دول العالم الثالث

وأشارت وسائل الاعلام الأجنبية، أن جميع مواطني الدول الثالثة، الذين يقيمون بشكل قانوني في الاتحاد الأوروبي لفترة مؤقتة. والذين تكون إقامتهم مرتبطة بالعمل، مؤهلون للحصول على تصاريح عمل موسمية.

كما تشمل بعض الأعمال الأكثر شيوعًا التي يمكن للعمال المؤقتين الانخراط فيها بموجب هذه التصاريح الزراعة، والزراعة. وقطف الفاكهة، والمطاعم، والفنادق، والضيافة، والمعسكرات الصيفية، ومنتجعات التزلج، بالإضافة إلى مجالسة الأطفال.

فيما يلي جميع دول الاتحاد الأوروبي التي تقدم فرص عمل موسمية ، بما في ذلك ظروف العمل. والقطاعات التي يرغب فيها العمال الموسميون.

إسبانيا

يجب أن يحصل العمال الموسميون على تأشيرة موظف، والتي، بالإضافة إلى تغطية أنشطة العمل الموسمية. يتم إصدارها أيضًا للعمال ذوي المهارات العالية.

من أجل الحصول على عمل موسمي في إسبانيا ، يتعين على العمال الحصول على:

تصريح العمل والإقامة ، الذي يجب على صاحب العمل الحصول عليه من الإدارات الرسمية للعمل. وبمجرد أن يتم الترخيص بتصريح العمل ، يمكن أيضًا إصدار تصريح الإقامة من قبل السلطات المسؤولة

يجب منح تأشيرة العمل والإقامة بعد الحصول على تصريح العمل وتسمح لحاملها بدخول إسبانيا لأغراض العمل.

مدة صلاحية التصاريح تسعة أشهر وعادة ما تكون صالحة طالما عقد العمل ساري المفعول. يمكن تمديد تصريح العمال الموسميين ، طالما بقي في غضون تسعة أشهر.

كما تشمل بعض القطاعات الأكثر شيوعًا التي يحتاج فيها العمال الموسميون في إسبانيا السياحة والضيافة. خاصة خلال فصل الصيف ، والزراعة في حصاد محاصيل الزيتون والعنب والحمضيات. وتعليم اللغة ، والمبيعات في الوجهات السياحية الشهيرة وكذلك صناعة الترفيه ، كل ما يتعلق بالسياحة.

غالبًا ما تقوم إسبانيا بتوظيف عمال موسميين من الدول التي لديها اتفاقيات ثنائية معها.

فرنسا

يحتاج العمال الموسميون إلى تصريح عمل ، وإذا تم إصداره لمدة تقل عن ثلاثة أشهر ، فيجب الحصول على تأشيرة.

من ناحية أخرى ، إذا كان تصريح العمل ساري المفعول لأكثر من ثلاثة أشهر ، فيجب الحصول على تأشيرة إقامة طويلة.

بمجرد منح العمال الموسميين التأشيرة بناءً على صلاحية تصريح العمل الخاص بهم. سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة ، من أجل جعل إقامتهم في فرنسا قانونية.

ويمكن للعمال الموسميين في فرنسا الانخراط في أنشطة عمل مختلفة ، تركز بشكل أساسي على السياحة. خلال الصيف والشتاء ، وكذلك الزراعة والمبيعات ومواقع التخييم وكذلك منتجعات التزلج على الجليد.

ألمانيا

على غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، يتعين على العمال الموسميين في ألمانيا الحصول على تصريح عمل. وكذلك تصريح إقامة من أجل العمل في ألمانيا وإضفاء الشرعية على إقامتهم في البلاد خلال فترة زمنية معينة.

وتشمل القطاعات التي تتطلب العمالة الموسمية أكثر في ألمانيا الزراعة والفنادق والمطاعم والمقاهي. وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالسياحة ، فضلاً عن المهرجانات والفعاليات.

بالإضافة إلى ذلك، تمتلك ألمانيا صناعة سياحة شتوية متطورة بشكل جيد. حيث توفر أسواق عيد الميلاد العديد من فرص العمل للعمال الموسميين.

إيطاليا

يتعين على أرباب العمل للعمال الموسميين في إيطاليا التقدم بطلب للحصول على تصريح للعمل. وبمجرد منحها ، سيتم إصدار تأشيرة صالحة للاستخدام لمدة ستة أشهر. خلال هذه الفترة، يتم تحرير تصريح العمل الضروري للحصول على تأشيرة الدخول.

بالإضافة إلى التأشيرة، يتعين على العمال الموسميين التقدم للحصول على تصريح إقامة في غضون ثمانية أيام من وصولهم إلى البلاد.

يمكن أن تكون تصاريح الإقامة صالحة لمدة تصل إلى تسعة أشهر ، اعتمادًا على مدة صلاحية تصريح العمل.

كما يتم تقديم الوظائف المتعلقة بالسياحة ، وكذلك الوظائف في الزراعة والترفيه ، بشكل متكرر إلى العمال الموسميين ، مع تركيز هذه الوظائف بشكل أساسي خلال أشهر الصيف والخريف.

البرتغال

كما تظهر الحكومة البرتغالية ، فإن العمالة الموسمية متاحة في العديد من القطاعات مثل الزراعة والثروة الحيوانية. وصيد الأسماك والصيد وكذلك الغابات. الضيافة حيث أن السياحة مطلوبة بشدة في البلاد، صناعة المواد الغذائية وتجارة التجزئة وكذلك البناء والنقل.

يُطلب من العمال الموسميين في البرتغال تأمين عقد عمل في الدولة.