5 دول في الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تصدر لك تأشيرة شنغن

تصدر دول شنغن ملايين تأشيرات شنغن كل عام، حيث تكون بعض الدول “أكثر سخاءً” من غيرها.

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها SchengenVisaInfo، فإن بعض الدول أكثر عرضة للموافقة على التأشيرات لجنسيات معينة من غيرها. وقد يحدث ذلك بسبب الروابط الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية.

إذا كنت مواطنًا صينيًا

ألمانيا هي الدولة الأكثر احتمالاً لإصدار تأشيرة للمواطنين الصينيين في منطقة شنغن.

في عام 2023، وافقت ألمانيا على 97.05 في المائة من التأشيرات المقدمة من قبل المواطنين الصينيين.

الدول الخمس الأولى التي كانت الأكثر احتمالاً لإصدار تأشيرات للمواطنين الصينيين تشمل:

-ألمانيا - 97.05 في المائة

-هولندا – 96.31 في المائة

-سويسرا – 94.78 في المائة

-إيطاليا – 94.02 في المائة

-النرويج – 93.68 في المائة

إذا كنت مواطنًا تركيًا

بالنسبة لحاملي جوازات السفر التركية، فإن الدول التي تصدر المزيد من التأشيرات. ليست بالضرورة تلك التي تتلقى أعلى عدد من الطلبات.

ومع ذلك، إليك الدول الخمس التي سجلت أعلى معدلات الموافقة على طلبات تأشيرة شنغن التركية في عام 2023:

-البرتغال – 93 في المائة

-إيطاليا – 91.08 في المائة

-سلوفاكيا – 88.77 في المائة

-بولندا – 86.56 في المائة

-إسبانيا – 86.50 في المائة

إذا كنت مواطنًا هنديًا

في عام 2023، تمت الموافقة على معظم الطلبات المقدمة من المتقدمين الهنود إلى أيسلندا. مما يجعل الدولة الأكثر احتمالية لإصدار تأشيرة شنغن للهنود.

الدول الخمس في منطقة شنغن التي كانت لديها فرصة أعلى لإصدار تأشيرات للمواطنين الهنود، مع الأخذ في الاعتبار معدلات الموافقة، هي كما يلي:

-أيسلندا – 95.43 في المائة

-ألمانيا – 89.53 في المائة

سويسرا – 88.02 في المائة

-بلجيكا – 85.81 في المائة

-لوكسمبورج – 85.79 في المائة

إذا كنت مواطنًا روسيًا

من بين 520.387 طلب تأشيرة قدمه الروس في عام 2023، تمت الموافقة على حوالي 448.890 طلبًا. وهو ما يمثل معدل موافقة بنسبة 86.26 في المائة.

وفقًا للبيانات، إليك الدول التي لديها أعلى معدلات الموافقة على المتقدمين الروس:

-بولندا – 99.61 في المائة

-أيسلندا – 97.50 في المائة

-سلوفاكيا – 93.65 في المائة

-إيطاليا – 93.47 في المائة

-جمهورية التشيك – 92.58 في المائة

إذا كنت مواطنًا سعوديًا

السعوديون هم سابع أكبر جنسية تقدم معظم طلبات التأشيرة في عام 2023.

بينما تلقت فرنسا معظم طلبات التأشيرة من هذه المجموعة من الجنسيات. كانت الدول التالية هي الأكثر احتمالية لمنح تأشيرات شنغن للسعوديين.

-سلوفاكيا – 100%

-سويسرا – 97.06%

-النمسا – 96.97%

-إيطاليا – 96.30%

-إسبانيا – 94.32%

إذا كنت مواطنًا تايلانديًا

قدم حاملو جوازات السفر التايلاندية 270.504 طلب تأشيرة في عام 2023، تمت الموافقة على 252.013 منها. وهذا يرفع معدلات الموافقة لهذه الجنسية إلى 93.16 في المائة.

الدول الخمس الأولى في الاتحاد الأوروبي التي منحت المتقدمين التايلانديين أكبر عدد من التأشيرات في عام 2023 هي كما يلي:

-النمسا – 97.46 في المائة

-سويسرا – 97.26 في المائة

-جمهورية التشيك – 96.14 في المائة

-إيطاليا – 96.08 في المائة

-البرتغال – 96.01 في المائة

إذا كنت مقيمًا في الإمارات العربية المتحدة وتحتاج إلى تأشيرة شنغن

لا يُطلب من مواطني الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لدخول منطقة شنغن.

ومع ذلك، يجب على الأجانب المقيمين في هذين البلدين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. إذا كانت دولهم الأصلية لا تزال بحاجة إلى إبرام اتفاقية تحرير التأشيرة مع أعضاء شنغن.

في هذه الحالة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي التي لديها أعلى معدلات الموافقة على طلبات تأشيرة شنغن. المقدمة من قبل المقيمين في الإمارات العربية المتحدة ما يلي:

-بولندا – 87.45 في المائة

-إيطاليا – 86.45 في المائة

-البرتغال – 84.76 في المائة

-سويسرا – 82.01 في المائة

-بلجيكا – 81.22 في المائة