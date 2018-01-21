5 سنوات حبسا تهدّد مروّج المخدرات بباب الزوّار

مكّنت عملية تتبع وترصّد دقيقة، لمصالح الأمن بالعاصمة، من توقيف مروّج المخدرات، بحي “الجرف” بباب الزوّار شرق العاصمة.

وأسفرت العملية عن حجز 60 قرص مهلوس من نوع “بريغابيل” وقطعتين من المخدرات بوزن 4.9 غ، فضلا عن سكين يستعمل لتجزئتها.

وجاءت عملية توقيف المتهم بعد معلومات مؤكدة، وردت مصالح الشرطة القضائية بباب الزوّار، مفادها وجود شخص يقوم بترويج السّموم على مستوى حي الجرف.

وعليه تم رسم خطة محكمة، أسفرت عن توقيف المعني، الذي ضبط في حالة تلبّس ببيع المخدرات من نوع “الزطلة”.

وتم حجز قطعة واحدة بوزن 2.4غ مهيأة للبيع، وسكين كان يستعملها في تجزئة السموم، كما أسفرت عملية تفتيش منزل المتهم.

بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، تم حجز 60 قرص مهلوس من نوع “بريغابريل” داخل علبة مغلوقة بإحكام، وقطعة ثانية من المخدرات وزنها “2.5 ” غ.

المتهم وخلال أحالته على التحقيق اعترف بأن القطعتين ملكه، وكان يحوزها بغرض الإستهلاك والبيع أيضا، بما فيه المهلوسات.

غير أنه تراجع عن أقواله خلال مواجهته بالتهم، أمام محكمة الجنح الدار البيضاء اليوم الأحد، معترفا بأنه شخص مدمن على المخدرات.

وأنه يتعاطاها منذ سنوات، أما الأقراص ال60 فكانت بمنزلها لأجل العلاج، وليس بغرض ترويجها، ملتمسا من المحكمة تبرئته.

وكيل الجمهورية وعلى ضوء ما ورد التمس توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 200 الف دج، مع المصادرة.

أما المحكمة فقرّرت احالة الملف على المداولة والنطق بالحكم الأسبوع المقبل.