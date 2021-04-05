5 سنوات حبسا نافذا ضد المواطن الذي قام بجر شرطي في العاصمة

حكمت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الاثنين، بـ5 سنوات حبسا نافذا على المواطن الذي رفض التوقف وجرّ بسيارته شرطي بالعاصمة.

وتعود وقائع الحادث إلى يوم أمس 21 مارس وفي حدود الساعة 16 و30 على مستوى مفترق الطرق العربي عليق بحيدرة.

أين تعرض شرطي خلال مزاولة مهامه إلى دهس عمدي مع رفض الإمتثال من قبل شخص بعد قيامه بدوران ممنوع.

الأمر الذي خلف إصابة الشرطي وتعرضه لجروح مما إستدعى نقله إلى عيادة الأمن الوطني.

ليتم مباشرة توقيف السائق بذات الشارع وإقياده لمركز الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية معه وتقديمه للجهات القضائية.