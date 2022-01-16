5 سنوات حبسا نافذا  لبلال طحكوت

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد صبيحة اليوم الأحد، أحكاما في قضية بلال طحكوت نجل رجل الاعمال محي الدين طحكوت. رفقة علي طحكوت والممثلة القانونية لشركة طحكوت محي الدين “سيما موتور ” بالاضافة الى كل من حميد طحكوت وابنه ابراهيم.

كما أدانت المحكمة بلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت. مع إصدار احكاما اخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين الى 3 سنوات لباقي المتهمين. بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بإعاقة السير التحريات الجارية بشأن الافعال المجرمة وفقا للقانون.

وللتذكير سبق وإن إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا للمتهمين.

طالع أيضا:

أوقف رجال الضبطية القضائية بالمقاطعة الشرقية، نهار اليوم الخميس، المتهم “بلال”، تنفيذا لأمر قضائي أصدرته الجهات القضائية يوم أمس الأربعاء.

واوردت مصادر أمنية ، أن بلال طحكوت لايزال لحد الساعة تحت طائلة الحجز تحت النظر الى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وجاء أمر توقيف نجل أشهر رجل الأعمال الجزائريين الموقوفين “بلال”، تنفيذا لحكم أصدرته غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، بعدما تقدمت هيئة دفاع المتهم أمام الهيئة القضائية ،لاستئناف أمر الرقابة القضائية الصادر في حقه وفي حق عمه حميد .

وحسب ذات المصادر فإن بلال سيودع الحبس في غضون الساعات القادمة على ذمة التحقيق.

وتتعلق المتابعة القضائية التي لحقت ببلال طحكوت، بعدما نسبت اليه محكمة سيدي أمحمد تهما تتعلق بعرقلة سير العدالة خلال تحقيقات باشرتها مصالح الأمن بشركة “سيما موتورز”.

وتعد قضية الحال، ثاني قضية ألحقت بلال طحكَوت نجل رجل الاعمال محي الدين . بعدما سبق أن أمر قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد، في 10 جوان 2019، بإيداعه رهن الحبس المؤقت. نحو المؤسسة العقابية بالحراش، في قضية يتابع فيها والده محي الدين وأفراد عائلته. بتهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”، وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.