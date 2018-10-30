5 سنوات سجنا لـ«الشينوي» بتهمة ابتزاز مسؤولين ورجال أعمال بفيديوهات مخلّة بالحياء

العديد من ضحايا الابتزاز امتنعوا عن إيداع شكاوى لتفادي الفضيحة

المحكمة أدانت فتاتين منهما طالبة جامعية بعقوبة سنتين حبسا

نطقت، أمس، محكمة باتنة الابتدائية بعقوبة الحبس النافذ لمدة خمس سنوات في حق المتهم الرئيسي المدعو «الشينوي» 35 سنة، وسنتين حبسا لشابتين إحداهما طالبة جامعية.

فيما تمت تبرئة ساحة شقيق المتهم الرئيسي، حيث تورط المتهمون الثلاثة في تهمة الابتزاز والتهديد بالتشهير والتسجيل.

وهي القضية التي كانت محل تحقيق، منذ شهر ماي المنصرم، عندما تقدم رجل أعمال معروف يبلغ من العمر 50 سنة بشكوى لدى مصالح الأمن، تفيد بتعرضه للابتزاز من قبل المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 35 سنة المدعو «الشينوي»، بعدما هدده بنشر فيديو يتضمن لقطات مخلة بالحياء جمعته بفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى هذا الأساس، تم نصب كمين للمشتبه فيه من خلال تحديد موعد من أجل تسلم مبلغ 20 مليون سنتيم، ليتم إثرها القبض عليه.

وبعد تعميق التحقيقات، جرى توقيف بقية المشتبه فيهم بينهم شابة تبلغ من العمر 26 سنة وطالبة جامعية، حيث قادت عمليات التفتيش وتفريغ محتويات عشرات الفيديوهات إلى اكتشاف وجود العديد من الضحايا الآخرين لشبكة الابتزاز لكنهم لم يتأسسوا أطرافا مدنية.

يذكر أن تكييف الوقائع كان على أساس جناية تكوين مجموعة أشرار والابتزاز والتشهير، قبل إعادة التكييف إلى جنحة، وامتثال المتهمين، أمس، أمام العدالة عن التهم التي تورطوا فيها.

للإشارة، فإن المتهم الرئيسي المدعو «الشينوي» معروف لدى العام والخاص في ولاية باتنة بامتلاكه فيديوهات خليعة مخلة بالحياء للكثير من المسؤولين المحليين ورجال الأعمال، وكان ضحاياه يتعرضون للابتزاز للحصول على امتيازات مالية ومعنوية، وكان هؤلاء يعيشون تحت رحمة التهديد والوعيد.