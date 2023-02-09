5 سنوات سجنا لمير القبة سابقا و3 سنوات حبسا نافذا لكمال البوشي

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، بادانة رئيس بلدية القبة السابق المتهم الموقوف “العجايلية مختار” بـ5 سنوات سجنا نافذا. و غرامة مالية مقدرة بـ200 الف دج مع الحجر القانوني.

كما أدانت المتهم الموقوف المدعو” شيخي كمال” ب 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مقدرة100 الف دج. وتم معاقبة المتهمين كل من “ش. نصر الدين”. “ح. جويدة” رئيس مصلحة العمران. “ج.راشد”. “ب.فتيحة” بسنة موقوفة النفاذ مع غرامة مالية مقدرة بـ100 ألف دج عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة.

وسلطت ذات الهيئة القضائية، على المتهم شيخي احمد عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ مع غرامة مالية مقدرة بـ100 ألف دج. عن جنحة استعمال إقرار غير صحيح، مع إدانة المتهم “ب.ه.اسماعيل” عون بمصلحة مسح الأراضي، بسنتين حبسا نافذة مع غرامة مالية مقدرة بـ200 ألف دج.

في حين، برأت المحكمة المتهمين كل من المدعو “ب. حسان” و “ت عبد الحق” من جميع التهم المنسوبة إليها. وجاء منطوق الحكم، بعد التماسات النيابة العامة التي ترواحت بين 20 سنة سجنا نافذا. وعام حبسا نافذا لمتابعة المتهمين بتهم تتعلق بجنايات تزوير محررات عمومية من طرف قائم بوظيفة عمومية باحداث تغييرات فيها. بعد اتمامها إساءة إستغلال الوظيفة الانتزاع عن طريق الغش لوثائق كانت في عهدته وتهم التحيز لاحد الاطراف. جنحة إتلاف وتبديد مستندات محفوظة والإدلاء باقرارات كاذبة أمام موظف عمومي الاهمال الواضح المؤدي لضياع المال العام. وتسخير أموال عقارية وعدم التبليغ عن جناية.

صاحب ورشة تابعة لـ”شيخي” يحطم منزل امرأة

ملف التحري انطلق على إثر ارسالية وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي بتاريخ 3 جويلية 2018 لاجل توسيع التحقيق القضائي. بخصوص الشكوى التي تقدمت بها المسماة “ش.ي” من أجل تعرض منزلها للتحطيم والتهديم من قبل صاحب ورشة تابعة للمدعو ” شيخي كمال” المسماة “luxe poromition” وبعد تقديمها لعدة شكاوى لمصالح العمران ببلدية القبة وكذا مراسلتها لرئيس البلدية الا أن مراسلاتها لم تكترث لها هذه المصالح. مؤكدة الشاكية أن رئيس البلدية المسمى ” ل. مختار” متواطئ مع المسمى ” شيخي كمال”.

وعليه قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالتنقل إلى منزل المعنية الكائن ببلدية القبة أين وبينت التحريات أن المسمى شيخي كمال” تحصل على رخصة البناء عن طريق تسهيلات مقدمة من موظفين ببلدية القبة وهذا ما أكده نائب رئيس البلدية المكلف بالعمران سابقا المدعو ” خ.رابح” الذي أكد أن ” لعجايليةمختار” و أثناء ترأسه للجنة الشباك الوحيد كان يؤجل ملف ” كمال البوشي” المتمثل في انشاء مدخل تحت الطابق الأرضي من جهة الحديقة العمومية، والاستيلاء على جزء منها وهو الأمر الذي رفضه فقام رئيس البلدية “لعجايلية مختار” بإنهاء مهامه شهر جويلية 2017، ليحظى بعدها ملف ” كمال شيخي ” بالموافقة بالرغم من وجود نفس الإشكال في مخطط الكتلة وعليه تم منح جزء من الحديقة التي هي ملك للدولة وليس لمصالح البلدية للمتهم “شيخي” لاستعمالها لممر ميكانيكي مؤقت من جهة مدخل ما تحت الطابق الأرضي الى غاية نهاية الاشغال بحيث تم تسييجها وضمها للبناية قيد الانجاز للمتهم ” شيخي كمال”.

المحضر الآني مزور

كما كشف “خ.رابح” أن المحضر الآني مزور وهو ماتوصلت اليه مصالح الضبطية بعد تنقلها الى مقر البلدية أين تبين أن رخصة البناء غير مسجلة في سجل المطبوعات الرسمية للجماعات المحلية بل تم تسجيلها في سجلات عادية غير مؤشر عليها من طرف محكمة حسين داي.

وتبين أيضا عدم تطابق تاريخ انعقاد لجنة الشباك الوحيد مع ورقة إمضاءات الحاضرين في اجتماع اللجنة.وكذا عدم تطابق الأرقام في السجل المخصص لذلك والمحاضر التي ورد فيها اسم شيخي كمال مع منحه طابقين اضافيين مع العلم ان رخص البناء الممنوحة له غير مطابقة مع محاضر لجنة الشباك.