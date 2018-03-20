5 سنوات سجنا نافذة لـمير “الضاية” بسيدي بلعباس

ادانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، رئيس بلدية الضاية بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة،

وهذا بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والتصريح الكاذب.

وتعود القضية فصولها إلى العهدة الإنتخابية ما قبل السابقة، التي تقلد فيها المتهم في قضية الحال رئاسة المجلس الشعبي لبلدية “الضاية”، الواقعة أقصى جنوب ولاية سيدي بلعباس،

أين باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها بناءا على معلومات، تفيد بإقدام المتهم على تحرير عقود وهمية خاصة بإيجار مستودعات، لفائدة عدد من الشباب البطال،

وهذا لغرض استغلالها في تكوين ملفات الإستفادة من قروض عن طريق مختلف أجهزة دعم وتشغيل الشباب،

وكشفت التحريات، أن “المير” الذي عاد ليتقلد نفس المنصب خلال العهدة الإنتخابية الحالية، كان قد حرر عقود وهمية لأربع مستودعات، دون أن يدفع أصحابها مستحقات ذلك، ولا توفر مداولات أعضاء المجلس الشعبي البلدي لإتمام العملية،

وعرفت جلسة المحاكمة، إلتماس ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة في حق ممثل الشعب الذي يكون قد أساء استغلال وظيفته، بينما عادت هيئة المحكمة لتنطق بالحكم السالف الذكر.