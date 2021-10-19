5 شروط للسفر عبر الشركة الوطنية للنقل البحري

حدّدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري شروط السفر من خلال رحلاتها البحرية. التي ينتظر أن تستأنفها بداية من يوم الخميس القادم.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد إشترطت على المسافرين الراغبين في دخول الجزائر أو التوجه إلى اسبانيا أو فرنسا التقيد بـ5 شروط. كما يشترط على المسافر أن يكون قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا. بالإضافة إلى تقديم فحص “بي سي آر” وأن لا يتجاوز 48 ساعة. باستثناء الأطفال دون سن 12 سنة. بالإضافة إلى شهادة الشفاء من فيروس كورونا لمن أصيب به.

ويلزم على المسافرين الخضوع لتحليل إختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا داخل الميناء. والتكاليف تكون على عاتق المسافر. بسعر يتراوح بين 3500 دينار و 4500 دينار.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن إستئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. حسب البرنامج الذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين أسبوعيا، في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا. حيث ستنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس 21 أكتوبر.

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