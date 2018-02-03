5 قتلى في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين قرب حقل نفطي

قتل جنديان ليبيان و3 مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم “داعش”، وأصيب 5 آخرون في اشتباكات عنيفة وقعت قرب حقل الظهرة النفطي جنوب شرق ليبيا.

وتدير الحقل شركة “الواحة”، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية وثلاث شركات أمريكية هي “هيس” و”ماراثون” و”كونوكوفيليبس”.

وتتبع الوحدات التي تحمي المنشآت النفطية وأعمال شركة الواحة، للحكومة في شرق البلاد، في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس غرب ليبيا.

وفجر مسلحون خط أنابيب لنقل النفط يتبع شركة “الواحة” ويضخ الغاز الخام لميناء السدر في ديسمبر الماضي، الأمر الذي تسبب في خفض مؤقت للإنتاج الليبي بنحو 100 ألف برميل يوميا.

ويتسم الوضع الأمني في المنطقة بالضعف، وتؤكد مصادر أن مسلحين من داعش لا يزالون فيها منذ خسارتهم مدينة سرت في وسط ليبيا في 2016، التي كانت معقلهم الرئيسي في ليبيا.