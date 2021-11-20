5 لاعبين فقط من البطولة المحلية ضمن قائمة بوقرة

كشف الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في بطولة كاس العرب للمنتخبات التي ستنطلق ديسمبر المقبل.

وشهدت قائمة المدرب مجيد بوقرة تواجد 5 لاعبين فقط من البطولة الوطنية ويتعلق الأمر بكل من دراوي مريزيق من شباب بلوزداد، وميجادل، بوقرة، وزروقي من نادي بارادو.

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