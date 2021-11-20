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الرياضة

5 لاعبين فقط من البطولة المحلية ضمن قائمة بوقرة

بقلم يونس رزيق
5 لاعبين فقط من البطولة المحلية ضمن قائمة بوقرة
الناخب الوطني مجيد بوقرة
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كشف الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في بطولة كاس العرب للمنتخبات التي ستنطلق ديسمبر المقبل.

وشهدت قائمة المدرب مجيد بوقرة تواجد 5 لاعبين فقط من البطولة الوطنية ويتعلق الأمر بكل من دراوي مريزيق من شباب بلوزداد، وميجادل، بوقرة، وزروقي من نادي بارادو.

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