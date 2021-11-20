5 لاعبين فقط من البطولة المحلية ضمن قائمة بوقرة
بقلم يونس رزيق
كشف الناخب الوطني للمحليين مجيد بوقرة عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في بطولة كاس العرب للمنتخبات التي ستنطلق ديسمبر المقبل.
وشهدت قائمة المدرب مجيد بوقرة تواجد 5 لاعبين فقط من البطولة الوطنية ويتعلق الأمر بكل من دراوي مريزيق من شباب بلوزداد، وميجادل، بوقرة، وزروقي من نادي بارادو.
انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية
#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb
رابط دائم : https://nhar.tv/74xqH