5 متهمين جدد في قضية تبديد مئات الملايير بالجوية الجزائرية

استدعت الجهات القضائية اليوم الأربعاء خمسة متهمين آخرين في قضية منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية على مستوى لجنة المشاركة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وحققت هيئة مكافحة الفساد بحيدرة في القضية محل الطرح بعدما وجهت استدعاءات للرؤوس الكبيرة في القضية، ويتعلق الأمر بكل من رئيس لجنة المشاركة “س ت” ومدير وكالة سياحية، قبل أن تحيل الملف على غرفة الاتهام رقم أربعة بمحكمة سيدي امحمد، للتحقيق معهما قبل إيداعهما رهن حبس الحراش.

وبحسب المعلومات الرسمية التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، فقد تمت إحالة القضية التي بدِدت فيها مئات الملايير على النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، وتم اليوم الأربعاء الاستماع للمتهمين سالفي الذكر، ليتم في أعقاب ذلك تبليغ التهمة لخمسة متهمين آخرين ضمنهم ثلاثة بلجنة المشاركة، ويتعلق الأمر بكل من “ف ي” نائب رئيس لجنة المشاركة، ر م” المكلف بالخزينة و”ن ص” المحاسبة على مستوى اللجنةـ إلى جانب المتهمين “ت و” شقيق مدير الوكالة السياحية و”ب م” محافظ الحسابات.

وجاء في الاستدعاء ما يلي “أبلغكم طبقا لنص المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية بأن القضية التي جرى التحقيق فيها بمحكمة سيدي امحمد غرفة الاتهام رقم 4 ضد “ب م”، “ت و”، “ر م”، “ف ي” ون ص” سوف تعرض على غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر للنظر فيها يوم 31/1/2024، إثر استئناف رفض إصدار مذكرة الإيداع مع الوضع تحت نظما الرقابة”، حيث تم تكييف التهمة على النحو “منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية”. وأشار النائب العام إلى أنه تم إيداع ملف القضية بأمانة غرض الاتهام ليكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين.