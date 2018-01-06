5 ٪ زيادة في أسعار التأمين على السيارات! 

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أعلن عن زيادات تطبق تدريجيا

ستكون هناك زيادات أخرى شهر جويلية المقبل بـ 5 من المئة

أعلن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عن زيادات في أسعار التأمين على السيارات لتصل إلى 20 من المئة التي اعتمدت على 4 مراحل، بداية من جانفي 2017 إلى غاية شهر جويلية 2018، أين ستتضمن كل مرحلة زيادة قدرها 5 من المئة، لتصل إلى 4 آلاف دينار عن أضعف صنف تأمينات بالصندوق.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أمر الوكالات الولائية عبر التراب الوطني برفع أسعار التأمينات لتصل إلى 20 من المئة، حيث اعتمدت على 4 مراحل من أجل الزيادة في الأسعار التي انطلقت فيها المرحلة الأولى بداية من جانفي 2017 بـ 5 من المئة، ثم 5 من المئة شهر جويلية من نفس السنة كمرحلة ثانية و5 من المئة شهر جانفي الجاري كمرحلة ثالثة، ثم 5 من المئة شهر جويلية من نفس السنة كمرحلة رابعة، لتصل الزيادة في التأمين الواحد بمبلغ يقدر بـ 4 آلاف دينار لأبسط نوع من التأمينات لدى CRMA مع نهاية 2018.

وقال المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، في تصريح سابق إن ما يمثل تأمين المركبات بالنسبة لرقم أعمال الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الذي ارتفع إلى 13 مليار دينار، أي ما يعادل ألفا و300 مليار سنتيم، بنسبة 60 من المئة، أي ما يعادل 780 مليار سنتيم، فيما تمثل القيمة المتبقية تأمينا لنشاط الفلاحين والعتاد الفلاحي.

كما أكد ذات المتحدث أن فرع التأمينات سيشرع في المستقبل القريب في إبرام اتفاقيات مع وكلاء معتمدين من ميكانيكي وكهربائي ومحلات دهن السيارات، حتى يمكن زبائنه الذين يتعرضون إلى حوادث مرور من تصليح المركبة مباشرة لدى هؤلاء عوض الحصول على صكوك، وأشار إلى أن الاتفاقيات هذه ستسمح لصاحب المركبة المتضررة من جراء الحادث بتسلمها في ظرف لا يتعدى ثلاثة أيام.