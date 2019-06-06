5 ٪ من الخبازين لم يستجيبوا لنظام المداومة يومي عيد الفطر المبارك

رئيس اتحادية الخبـــازيـــــــــــن يوسف قلفاط لـ: “النــــــــــــــــهـــار”

أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، أن حوالي 5 من المئة من الخبازين لم يلتزموا بنظام المداومة ليومي عيد الفطر المبارك لأسباب مجهولة.

كما لم تسجل الاتحادية أي نقص في مادة الخبز عبر الوطن.

وأوضح رئيس اتحادية الخبازين قلفاط في اتصال مع «النهار»، أمس، أن حوالي 95 من المئة من الخبازين التزموا

بنظام المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك وأن حوالي 5 من المئة من الخبازين لم يحترموا نظام المداومة خلال نفس الفترة لأسباب مجهولة.

وأكد المتحدث قلفاط أن الاتحادية لم تسجل أية نقص في مادة الخبز، وأن مادة الخبز كان متوفرا وبنسبة عالية عبر العديد من ولايات الوطن.