50 % تخفيضات على أسعار تذاكر النقل الجوي خلال رمضان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها مساء اليوم الإثنين، عن تخفيضات استثنائية تصل إلى 50% على تذاكر السفر الدولية نحو الجزائر. وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن الاستفادة من هذه التخفيضات الاستثنائية تكون على الرحلات الممتدة من 10 مارس إلى 13 أفريل 2024.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداها خلال خطابه نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن نهاية شهر ديسمبر الماضي عن قرار تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن.

وقال الرئيس تبون في خطاب للأمة ألقاه لدى إشرافه على أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه بقصر الامم بنادي الصنوبر، قال رئيس الجمهورية: “ألتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج من أجل تمكنيهم من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر وأيضاً لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم”.

وللإشارة، كانت شركة الخطوط الجوية قد أعلنت عن تسجيل بعض الإضطرابات في برنامج الرحلات لنهار اليوم، موضحة أن ذلك راجع إلى سوء الأحوال الجوية الناجم عن الضباب الكثيف الذي يؤدي الى صعوبة الرؤية عند الهبوط في مطار الجزائر الدولي هواري بومدين.