50 مليون إعانة من افنبوس لأصحاب السكنات الريفية والذاتية

رفعت الحكومةالتجميد رسميا عن الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية “افنبوس”،لأصحاب السكنات الريفية و الذاتية.

وحسب المعلومات التي بحوزة “النهار أون لاين” فإن فإن أصحاب الملفات المودعة على مستوى وكالات أفنبوس منذ سنة 2014 و إلى ىغاية سنة 2016 معنيون بهذا القرار.

وباشرت لمصالح الولائية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية في الإجراءات الأولية التي تسبق قرارات الإستفادة.

وأكدت ذات المصادر ، على أن قانون و إجراءات الإستفادة من هذه المنحة تم ادخال عليها عدة تعديلات لتوسيع دائرة المستفيدين.

وستسمح هذه التعديلات باعطاء الصلاحية لمصالح الصندوق لتعيين خبير لمراقبة تقدم أشغال الإنجاز.

ويشترط صندوق الأفنبوس أن يقدم صاحب الطلب وثيقة تثبت استفادته من إعانة الـ70 مليون سنتيم التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن.