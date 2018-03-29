500 محاولة حرڨة نحو الجزائر عبر الحدود الجنوبية يوميا

كشف وزيرالدّاخلية والجماعات المحليّة نورالدين بدوي اليوم بالعاصمة، أنّه يتم يوميا تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول الجزائربطريقة غير شرعية.

وقال بدوي أنّ هذه العملية تتمّ عبرالحدود الجنوبية للوطن، مؤكّدا أن الجزائر تعتمد في مقاربتها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية.

على الإحترام الصارم لحقوق الإنسان وفق المعاهدات الدولية والتّشريع الوطني.

وأفاد بدوي في مجلس الأمة، خلال جلسة عامة أن “عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد معقدة.

كونها لا تخضع الى التصريح من قبل المعنيين (المهاجرين غير الشرعيين), بل الى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية”

مبرزا أنه “يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية”.

وذكر الوزيرأنّ “السّلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي يرابط على الحدود.

تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمرالذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي.

بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها”.