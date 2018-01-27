52 إعذار لمحطات الوقود بمعسكر

وجهت مديرية الطاقة لولاية معسكر إعذارات لـ 52 محطّة تسويق الوقود لتحسين خدماتها و تعزيز السلامة.

كما منحت مهلة للمحطّات للإستجابة للإعذارات قبل غلقها حسبما علم اليوم السبت لدى ذات المديرية.

وأوضح رئيس مصلحة المواد الطاقوية بغدادي كريم أنّه تمّ توجيه إعذارا لـ 52 محطّة.

وهذا بعد عملية تفتيش قامت بها لجنة ولائية متشكلة من 19 مديرية.

و كذا هيئة أحصت فيها النقائص التي تعاني منها محطات تسويق الوقود بالولاية.

و زيارة معاينة ثانية لإطارات مديرية الطاقة لهذه المحطات الاسبوع الماضي.

وأضاف نفس المتحدث أنّ هذه الإعذارات جاءت لتسوية وضعية المحطّات و إزالة التحفظات المسجلة قبل اللجوء إلى غلقها.

وذكر نفس المسؤول أن مراقبة عمل محطات تسويق الوقود التي تمت بأمر من والي معسكر.

سمحت بتسجيل مجموعة من التحفظات و النقائص التي تشكل خطرا على مرتادي المحطات والعاملين فيها ومحيطها.

وهي التحفظات التي دفعت الوالي إلى إصدار قرارغلق محطة خدمات الطاقة ببلدية عقاز.

و منح أسبوع واحد لمحطة أخرى ببلدية المناور .

وتتمثل التحفظات المسجلة في أغلب المحطات في عدم وجود شبكة لمحاربة الحرائق و شبكات كهربائية غيرسليمة.

وعدم احترام الشروط الأمنية لتخزين الوقود و وجود براميل وقود في الطبيعة و انعدام النظافة و عدم تهيئة الأرضيات.

وكذا وجود بقايا زيوت مستعملة في محيط المحطات و عدم وجود جدران محيطة بالمحطات و غيرها من النقائص.