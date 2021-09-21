52 قتيلا و1585 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 سبتمبر، 21836 تدخل على إثر تلقي مكالمات إستغاثة.منها 2312 تدخل من أجل حوادث المرور خلفت 52 قتيلا و 1585 جريحا، وأثقل حصيلة بولاية النعامة بـ13 قتيلا و13 جريحا إثر 3 حوادث مرور.

وحسب حصيلة الحماية المدنية، فقد سجلت خلال نفس الفترة، بـ 2337 تدخلا سمحت بإخـــماد 1607 حريق، أهمها في العاصمة، سجلت 194 تدخلا اثر 152 حريقا

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من كورونا قامت وحدات الحماية المدنية خلال عبر كافة التراب الوطني بـ 289 عملية تحسيسية.بالإضافة إلى القيام بـ 169 عملية تعقيم عامة عبر 58 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي قامت ذات المصالح بـ 12041 تدخــل، أيـن تم إســعاف وإجلاء 11240 جريح ومريض إلى المستشفيات.كما سجلت 5146 تدخـلا فـي نفس الفترة لتغطية 4590 عملية إسعاف و إنقاذ 323 شخصا من الخطر.

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