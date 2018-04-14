520 ملازم أول للشرطة يؤدون اليمين القانونية بالبليدة

أدّى صباح اليوم السبت بمجلس قضاء البليدة 520 ملازم أول للشرطة من المتربصين اليمين القانونية.

35 منهم طالبة متربصة بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني.

وحسب مصالح الأمن الوطني فقد تلقت هذه الدفعة الجديدة تكوينا لمدة سنتين بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني بالصومعة “عبد المجيد بوزبيد”. شمل عدة مواد قانونية و تطبيقية منها القانون العام و الخاص و الإجراءات الجزائية و كذا القانون الإداري و الدستوري.

كما تلقّى طلاب هذه الدفعة الجديدة طيلة مسارهم التكويني دروسا في تقنيات الشرطة العلمية و مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية.

بالإضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان و برنامج خاص بالتحضيرات البدنية و كذا قيامهم بتربصات تطبيقية و زيارات ميدانية.

ومن المنتظرأن يتمّ توجيه عناصرهذه الدفعة الجديدة بعد انتهاء برنامج التربص مراسيم التخرج إلى العمل الميداني بمختلف المصالح العملياتية للأمن .

تعزيزا لمهام توفير الأمن و الحفاظ على النظام العام في المجتمع.

و كذا تدعيم صفوف الضبط القضائي و مكافحة الإجرام, يضيف ذات المصدر الأمني .