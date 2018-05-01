55 ألف تلميذ يحضرون حصص تربية إسلامية في مدارس ألمانيا

أظهر استطلاع أجرته هيئة إعلامية حكومية في ألمانيا، أن 55 ألف تلميذ وتلميذة يحضرون حصص تربية دينية إسلامية في 800 مدرسة بالبلاد.

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية ووسائل إعلام محلية، سهرة أمس اللإثنين، استطلاع الهيئة الإعلامية المختصة بقضايا الهجرة واللجوء والاندماج، التابعة لوزارة الثقافة.

ووفق الاستطلاع فإن أكثر من 800 مدرسة في البلاد، تخصص حصص تربية دينية إسلامية للتلاميذ المسلمين، يحضرها نحو 55 ألف تلميذ وتلميذة، في جميع ولايات البلاد الـ 16.

كما أكد الاستطلاع، أنه رغم الزيادة المسجلة في عدد التلاميذ الذين يحضرون حصص التربية الدينية الإسلامية، فإن عدد هذه الحصص لا يغطى الطلب الكبير عليها، حيث يريد مزيد من التلاميذ حضورها.