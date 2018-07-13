55 مصابا في حادث إنقلاب عربات قطار بمصر

ذكرت وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة، أنّ بعض العربات لأحد القطارات المكيفة إنحرفت عن مسارها بمحافظة الجيزة.

وأشارت المصادر، أنه قد تم تسجيل 55 مصابا في حادث الإنحراف مع إنقلاب أربع عربات بها عدد من الركاب.

و أكدت مصادرأمنية، أن قوات الشرطة المصرية إعتقلت سائق القطار بعد إنقلاب القطارمن أجل التحقيق معه.

من جهتها أصدرت هيئة السكك الحديدية عن تأخر رحلات بعض القطارات نتيجة الحادث الناجم عن إنحراف العربات .

مؤكدة أنه تم إتخاذ جميع إجراءات السلامة لرفع العربات وإعادة القطارات للعمل في أقرب وقت ممكن.