56 قتيلا و595 جريحا في الإشتباكات الدامية بالسودان

حصرت لجنة أطباء السودان المركزية أعداد القتلى والمصابين في المستشفيات والمرافق الصحية جراء الإشتباكات بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى وقوع عدد كبير من القتلى والإصابات المتوسطة والحرجة.

وبلغ إجمالي عدد القتلى والمصابين بالإشتباكات الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية. حيث بلغ إجمالي القتلى المدنيين 56 قتيلا. بالأإَافة كذلك إلى عشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا.

كما بلغ إجمالي الإصابات (595) حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة. وبعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا.

كما يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين.

أما في الخرطوم، بلغ عدد القتلى 25 قتيلا منهم 17 مدنيين، و8 عسكريين. بينما الإصابات بلغت 302 حالة إصابة.

وفي بحري بلغ عدد القتلى 8 حالات، منهم 7 مدنيين، و1عسكري. وكذا الإصابات 86 حالة إصابة. أما في أم درمان بلغ عدد القتلى 11 حالة، منهم (7) مدنيين، و(4) عسكريين- الإصابات (42) حالة إصابة.

الأقاليم عدد القتلى (25) حالة، تشمل المدنيين والعسكريين معا. بينما الإصابات 165 حالة إصابة.

وأهابت اللجنة بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي والذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم.

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