574 مجزرة أُرتكبت بغزة بكل وحشية و800 طفل تحت الأنقاض!

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 574 مجزرة خلفت 3600 شهيد، منذ الـ7 من اكتوبر، وأضعاف هذا العدد ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت الوزارة في بيان لها، انها تلقت 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال ارتكب 24 مجزرة خلال 24 ساعة فقطـ، راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا أغلبهم جنوبي غزة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إرتفاع ضحايا القصف الصهيوني على غزة، إلى 4651 شهيدا بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا و14245 مصابا.