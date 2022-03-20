أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا لـ8 أعوان من الحماية المدنية. بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بالتجمهر غير مسلح والمساس بسلامة ووحدة الوطن، إثر تنظيمهم مسيرة بساحة “أول ماي” بالعاصمة. وصولا إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة، حاملين العديد من الشعارات التي تحتوي على مطالب اجتماعية.

وبعد مثولهم أمام هيئة المحكمة واستجوابهم من قبل القاضي أنكروا التهم المتابعين بها، وصرحوا أنهم خرجوا في وقفة احتجاجية بالبدلة الرسمية. وأضافوا أن الوقفة الاحتجاجية خرج فيها عدد كبير من أعوان الحماية المدنية حوالي 12 ألف عون. ولم يقوموا بإضراب بل بوقفة احتجاجية الغرض منها تحقيق مطالبهم الاجتماعية من اجل تحسين ظروفهم. كون أنهم لم يتلقوا رواتبهم منذ 11 شهر، ولم يستهدفوا المدير العام.